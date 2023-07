Argo Ideon: iga kord, kui loen midagi Orbánist, kaob tahtmine isegi head Ungari veini juua

Kuidagi on läinud nii, et ma pole kunagi käinud Ungaris. Mõistusega võttes on tegu veaga, mis vajab parandamist. Olen kindel, et näiteks Budapest on igati tutvumisväärt paik ja rahvas elab seal kenasti. Aga iga kord, kui loed järjekordset sõnumit, mille pealkirjas figureerib Viktor Orbán, kaob mõneks ajaks tahtmine Ungarist hästi mõelda.