Mari Kartau: kui palju metsa peab veel looduskaitse nimel surema?

Soode taastamine, kui korralik mets raiutakse maha ja uputatakse kraavidesse, et suretada välja ka ülejäänud puud, on üks looduskaitsemeetmetest, mida terve mõistus tõrgub vastu võtmast vaatamata sellele, et tegevusele on kahtlemata võimalik teaduslikke põhjendusi leida.

