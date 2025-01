Jaanus Uiga: 2035. aastaks võib elektri keskmine hind langeda 4,9 sendini kWh kohta

Energiatootmise tulevikust on viimastel aastatel saanud kuum teema nii Eesti inimeste kui ka ettevõtjate seas. Eesti on võtnud eesmärgiks 2030. aastaks toota sama palju taastuvelektrit, kui aastas tarbime. Ehkki eesmärk on ambitsioonikas, on taastuvelektri piisavas mahus tootmine reaalne, kui mõistame selle tähtsust meie julgeolekule ja toimetulekule.