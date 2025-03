IN MEMORIAM | Eenoki fenomen: kes tahab teha head, peab olema julge

Rõõmu tegi peaaegu kõik, sest elupõlisel vaimulikul oli kindel veendumus, et ka ebaõnnestumised, hädad ja kõiksugu viletsus pöördub lõpuks inimese kasuks, juhib ja õpetab. Või nagu ta seda ise väljendas: „Jumal ei vii meid kannatustest mööda, vaid kannatustest läbi. Ja see teeb meid tugevaks.“

Perekond palub pärgade ja lillede asemel teha annetus Tartu Pastoraadi rajamise lõpuleviimise toetuseks. Pastoraat on keskus, mis jätkab Eenok Haameri alustatut ja on tema pärandi kandja.

Nii on seegi küllalt iseloomulik seik, et kui paari aasta eest kohtus Eenok Haamer Põltsamaa kirikus (kus vaimulikuametis tema poeg Markus) peapiiskop Urmas Viilmaga, lõppes see nii, et peapiiskop koos abikaasaga põlvitas altari ees ja Eenok õnnistas neid.

„Olen rõõmuga läinud, kui on kutsutud,“ on ta rääkinud.

Hääl sügav ja veenev, pilk siiras, olek avatud. Politseinik, kes Eenok Haameri kiiruseületamise pärast kinni oli pidanud, jäi kohmetuks. Kiirustaja sättis oma vaimulikukraed ja seletas lahkelt edasi, kui tähtis nüüd on see, et rohkem aega kaotsi ei läheks. Politseinik jäi sellega tasapisi nõusse.

Urmas Viilma sõnul on tähele panemist väärt, et 90. eluaasta künnisel ei peljanud Eenok Haamer sugugi moodsaid sidevahendeid, vaid suhtles Facebookis, laadis üles jutlusi ja tegi lastele üle veebi pühapäevakooli tunde. „Ja lapsed tulid ja kuulasid,“ sõnab Viilma.

Tartu Teoloogia Akadeemias õppinud tudengid teavad Eenok Haameri suurt ja kirglikku huvi Eesti rahvausundi suhtes. Tema üheks meelisteemaks oli tuua välja, et eestlastele on alati olnud omane uskuda taevaisasse ja maaemasse ning juba meie keelgi näitab, et sugudel ei tehta vahet ning naised ja mehed on võrdsed.

„Meile on võõras soopõhine hierarhiline mõtteviis,“ armastas Haamer selgitada. Seepärast pole eestlastele omane ka arusaam, et mees saaks peret patriarhina valitseda, vaid mees, naine ja lapsed moodustavad terviku. See mõttekäik koos maarjapäevade ja regilaulude taustadesse süvenemise ning järeldusega, et eestlastel oli kerge muinasusundist kristlusse edasi astuda, peaks olema tuttav igaühele, kellel Eenok Haameriga oli vähemalt tunni pikkune vestlus.

Vahel tehti nalja, et Eenok Haameri juttu kuulates jääb mulje, et eestlased olid kristlased juba enne, kui ristiusk meie maile jõudiski, kuid sellega rääkija kaasa ei läinud. Tema mõttes andis kõik tunnistust sellest, et loodusega kooskõla otsivatel eestlastel on nälg armastuse järele ning just seda võikski tulla kirikust otsima ja sealt ka leida.

Ärge olge nii kartlikud

„Kahjuks meil on suur hirm sattuda olukorda, kus keegi ütleb: „Sa oled loll!“ Sellest on ometi vaja üle saada ja selg sirgu ajada!“ ütles ta kord siinkirjutajale, mõtiskledes eestlaste rahvusliku alaväärsustunde ning sellegi üle, kuidas see takistab meid nii üksikisikute kui ka riigina arenemast. Mure rahva pärast tõi Eenok Haamer ka põhjenduseks, miks viimase hingetõmbeni vaimulikuna jätkata soovis.

„Isa lahkus väärikalt nagu ühele jumalamehele kohane,“ sõnab noorim poeg Siimon Haamer. „Saime enne tema igavikku minekut olla kogu perega tema juures koos, palvetada ja ühiselt laulda.“ Just see oligi see, mida Eenok Haamer hindas elus kõige enam: armastav läbisaamine ja ühised tegevused, mis seda toetavad ja kindlustavad.

„Eestlastele on antud sisemine tarkus ja intelligentsus,“ ütles ta intervjuus Maalehele. „Hea, kui inimesed selle endas leiavad ja suudavad kasutada.“

Hipidki said endale kodu Ametivend ja Eenok Haameri kauaaegne sõber, Puhja koguduse vaimulik Tiit Kuusemaa läks 1980. aastate algul Mustveesse kirikumeheks. Hipiliikumisega liitunud Kuusemaa sõnul ei läinud kaua, kui Mustvee kiriku leidsid üles ka tema hipisõbrad. „Eenok võttis meid kõiki rõõmuga vastu ja pakkus peavarju,“ meenutab ta. Hipid vuntsisid enda jaoks korda kirikutorni, tinistasid seal kitarri ja mängisid plokkflööti. Paljud lasid end ristida ja kuna tekkis suhteid, siis ka Eenokil laulatada. „Oli selline hipikogudus,“ muheleb Kuusemaa. Nii Eenoki isa Harri kui ka tema ise tundusid riigile natuke ohtlikud ja ega nad oma vaateid varjanudki. Mõlemad saadeti vaiksetesse ääremaa kogudustesse. „Nende saatus oli olla ülekohtuselt kõrvale heidetud, aga kumbki ei kibestunud. Eenoki elurõõm oli lõputu, samuti tema julgus. See oli tema fenomen. Kui oled isiksusena suur, leitakse sind alati üles.“

EENOK HAAMER 17.05.1935 – 27.02.2025 Sündis Tartus Harri ja Maimu Haameri peres.

Isa Harri oli 1948–1955 Kolõma vangilaagris. Eenok põgenes 12aastase poisina koos emaga 1949. aastal märtsiküüditamise eest metsa, üle kuue aasta varjasid end Lõuna-Eestis, enamiku sellest ajast elasid punkris.

Vaimulikuks ordineeriti 26. detsembril 1963 Tallinna Toomkirikus.

Alates 1963. aastast surmani oli Eenok Haamer EELK Mustvee koguduse õpetaja, samuti teenis Lohusuu kogudust, Maarja-Magdaleena kogudust ja Tartu Soome kogudust.

Abiellus 1964. aastal Eha Kelemendiga, kes on olnud organist, koorijuht ja abiline kõiges muuski. Peres on tütar Maarja, pojad Naatan, Markus ja Siimon, viimased kõik ordineeritud vaimulikud.

Eesti taasiseseisvumise perioodil kuulus Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhtgruppi, oli üks skautluse taaselustajaid Eestis ja hiljem ka peavanem, tegutses Eesti Haridusnõukogu juhatuses, oli Eesti Kongressi saadik, valiti Jõgeva maakonna ja Mustvee linna volikogusse.

1989. aasta kevadel asutas usuõpetajate kursuse, millest kasvas välja Tartu Teoloogia Akadeemia.

Alates 2003. aastast kuni surmani oli Eenok Haamer Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem.