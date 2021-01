Piret Tali: kuidas leevendada harjumuspärasest elust loobumisest tekkinud võõrutusnähte?

Võõrutusnähud ehk ärajäämanähud harjumuspärastest rutiinidest ehk abstinentsinähud, meditsiinilises kirjanduses tuntud ka abstinentsisündroomi nime all, tekivad reeglina sigarettide, alkoholi või uimasti regulaarsest tarvitamisest loobumise esimestel nädalatel. Aga kuidas leevendada oma harjumuspärasest elust loobumisest tekkinud võõrutusnähte? Kas sellega, et asendada vanad harjumused uutega?

Mõned proovivad oma tsivilisatsioonist eemal metsataludes teha nägu, et miski pole muutunud. Et just see ongi endasse vaatamise, tõeliste väärtuste zen-aeg, mida on vaja olnud ja mida on kaua oodatud. Jalutuskäigud rabas, metsas ja mere ääres, köetud saun, vaikus ja rahu. Kuniks kaugtööd jagub.

Millele me kulutame ootamatult vabanenud aja, mida ei täida töölõunad, ärireisid, trennid, kohtumised? Ja kas ikka on õnnestunud leida väärikas ekvivalent selle kõige asendamiseks?