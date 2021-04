Bianca Mikovitš: prügikäitluses toimub mitte ringmajandus, vaid ringsüüdistamine

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praegune seisak on mitmete asjaolude koosmõju, kus ettevõtjad on muutunud oludes pidanud ise lahendusi leidma. See, et meil nüüd lõpuks üks seadus vastu võeti, ei lahenda iseenesest veel midagi, sest seab uued eesmärgid, mida praegusel moel tegutsedes pole nagunii täita võimalik.

Tänases lehenumbris räägib asjade seisust pikemalt keskkonnaminister Tõnis Mölder, kes küll ka valdkonnas levinud kombel leiab kellegi, kellele etteheiteid teha, kuid tabab ühes asjas naelapead: ühiskonna ootus kogu jäätmemajandusele on muutunud ning juba seetõttu ei ole võimalik, et asjad jääks nii, nagu nad meil on olnud.

Loodetavasti ei pääse kohalike omavalitsuste valimisel laua taha otsustajaks keegi, kes pole valmis prügiteemaga oma linnas või vallas päriselt ja tõsiselt tegelema.