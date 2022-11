Mari Kartau: loodushüvedel on hind, aga kes maksab?

Hiljutisest Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringust selgus, et keskkonnaprobleemina nägi metsaraiet 12% vastanuist, kaks aastat varem oli see protsent 27%. Kas panid enam kui pooli neist meelt muutma suurenenud küttearved või teisenenud uuringumetoodika, seda ei oska kindlalt öelda.

Ka ökosüsteemiteenuste hinnastamist uuritakse sageli rahvaküsitlustega. Mis kasu on aga teadmisest, et suurem jagu inimesi ütleb end loodust armastavat, kui me ei tea, mida nad selle nimel ohverdama nõustuks?