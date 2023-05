Mari Kartau: kes istutab, kes streigib

Ise käisin sel kevadel kuuski-kaski maha panemas sõbra metsas. Ta oleks küll eelistanud püsimetsandust, aga paraku tegid torm ja üraskid oma töö ning koos ühistuga jõuti järeldusele, et targem on metsa lageraie ja istutamisega uuendada. Varsti korjame seal noorte kuuskede vahel riisikaid.

Usun, et ma pole ainus, kelle jaoks ilma metsaistutamiseta kevad polegi nagu õige kevad. See on justkui rituaal, mis esindab nende religiooni, kes usuvad, et kui inimene aitab metsal kasvada, siis on see hea nii metsale kui ka loodusele.