Viiratsi saeveskis praaktoodangut peaaegu ei teki

METSALEHT

Sorteerliinil on 50 taskut ja selle kogupikkus on 230 m. Liini teenindavad kaks palgitõstukit juhtidega ja liini operaator. Operaatori põhitegevuseks on jälgida kogu protsessi ning samuti seda, kas ümarpalk on määrdunud, lumine või kahjustustega. Samuti kontrollib operaator eelnevalt E-veoselehega saabuva ümarpalgi päritoludokumente, vastavate sertifikaatide olemasolu ning müüja andmeid.

Kui ümarpalk on sorteeritud ja vastavalt saekavadele laoplatsile ladustatud, siis järgnev tootmisetapp on saagimine: väiksema läbimõõduga palgid saetakse peenpalgiliinil kiirusega kuni 120 m/min. Jämedamad ümarpalgid saetakse lintsaeveskis, kus kiirused on küll väiksemad, aga tehnoloogia ja tarkvara võimaldavad saagida parima rahalise väljatuleku järgi saematerjali.

Üle ei jää midagi

Liin osteti aastal 2017 Rootsist uuena, eelnes päris suur töö, selgitamaks välja parim tarkvara selle juhtimiseks ja tehnilised näitajad. „Meie üks mõte oli, et ega Eestis ei kasva ühtegi ideaalselt sirget puud,“ selgitab tehasejuht Alari Leevit. „Valisime tehnoloogiat hoolega, praegu saame 100meetrise raadiusega puidukõverusega palgist saematerjalidena korraliku väljatuleku kallist toorainet, et ei peaks kõveraid puid vaid kütteks kasutama.“

Kui palk liinile tuleb, siis kõigepealt see skanereeritakse ja saadakse 3D-mudel, fikseeritakse kõverus, ovaalsus, tüüakus ehk palgi kõige tagumise osa suurim jämedus. Tarkvara ise valib, millised lauad või prussid on just sellesse palki kõige optimaalsem saagida, millise nurga all palk saagi viia, et tuleks just sellise kvaliteediga lauad, mida soovitakse.

Praaki sellest masinast peaaegu ei tulegi – kui midagi on valesti, annab tehnoloogia sellest aegsasti märku. Liinil töötab üks operaator, kelle ülesanne on vaid protsessi jälgimine. Otsused on digitaalse saekava näol tehtud juba varem.