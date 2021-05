Argo Ideon: süstikonveier sõidutab meid parema elu poole

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Poleks kuigi üllatav, kui esmaspäeva hommikul kõik huvilised ei saa end kirja panna, digiregistratuurile juurdepääs on katkendlik vms. Nii nagu streikis maksuameti koduleht, kui kõik korraga tahtsid tuludeklaratsiooni esitama minna. Pole siiski kahtlust, et taolised probleemid saavad olla üksnes ajutised. Mõne aja jooksul leiab igaüks endale sobiva vaktsineerimiskoha ja -aja üles.

Mai alguseks oli koroonaviirus Eestis taandunud sedavõrd, et valitsus söandas teha otsused nii kaupluste kui peagi ka kohvikute-restoranide siseruumide avamiseks, lapsed võivad jälle kooli minna. Kuid selleks, et meil sügisel ei oleks vaja tõdeda "kolmas laine on kohal, nüüd peab taas elu sulgema hakkama", on vaktsineerimise edukas kulgemine esmatähtis. Vaktsiinid on inimkonna kõige tõhusam relv COVID-19 haiguse vastu, kuigi mitte kõikvõimas.