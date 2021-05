Argo Ideon: ka Eestis võib hea elamuse eest maksta

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kõik viitab sellele, et kui mõistlikult käituda ja oma tervisest hoolida, saab Eestis sel suvel kogeda mõndagi meeldivat. Nii söögielamusi, kaunist loodust, toredaid teatritükke kui ka kohaliku koloriidiga sündmusi. Kas tuleb ka päris suuri festivale või megakontserte, mis toovad rahva kohale kõikjalt Eestist, seda veel ei tea välja lubada.

Kindlasti on väga tähtis, kuidas sujub Eestis vaktsineerimine. Kui meil saab enamik rahvast suve jooksul kaitsepoogitud, siis on inimestel endil julgem rahva sekka tulla ning väheneb ka koormus tervishoiuasutustele. Viirusenumbrite paranedes on võimudel hõlpsam suuremate sündmuste puhul rohelist tuld näidata.

Kes kas või läinud hooaja reisivõimaluste nappuses Eesti-sisese turismi pakutava ära proovisid, ei pidanud pettuma. Eesti turismitalud, elamuskeskused jne on lahked vastuvõtjad ning oskavad inimesi positiivselt üllatada. Sageli on pakutav maailmatasemel ja omanäoline, seda nii linna- kui maapuhkuse valikul.