Kuidas läks viiruskriisi aastal Eesti piimatööstustel?

Rohepööre on suund, mis järjest enam mõjutab ka meie toidutööstusi. Aruandeaastal jätkus E-Piim Tootmine ASis sisuline intensiivne töö rohepöörde juurutamiseks. „Rahvusvaheliselt seaduste tasandil järjest suurenev fookus kliimaneutraalsuse saavutamisel ei jäta võimalust sellest mööda vaadata. Hea meel on nentida, et meie ettevõte on uusi suundumisi varakult teadvustanud ja rohepöörde enda jaoks lahti mõtestanud ning eesmärgid ja tegevused fikseerinud,” toovad nad aruandes välja.

Valio piimatooteid leiab Eestist, Lätist, Leedust, Ameerika Ühendriikidest, Itaaliast ja muudest Euroopa riikidest. Eesti turul ollakse esindatud kõikides olulisemates tootekategooriates: piimad, keefirid, koored, jogurtid, kohupiimakreemid, pudingud, hapupiimad, juustud, rasvad ja määrded.

Piimatooted valmivad kahes Lõuna-Eestis paiknevas tehases – Valio Laeva Meiereis ja Valio Võru juustutehases. Valio Eesti AS teenis 2020. aastal 125,25 miljoni eurose käibe juures 5,29 miljonit eurot tegevuskasumit.