Indrek Sammul: igal aastal tuleb 15-16 uut näitlejat, enamik jääb neist vabakutseliseks, osal neist on töö, osal ei ole

Indrek Sammulil on elu kiiremaid sügiseid üldse: karantiiniaja tööd on kuhjunud, Viljandis aitab ta noortel “Suveöö unenägu” lavale tuua, lisaks läks ta just Tallinna Linnateatrisse tööle. "Sellest sügisest, jah, lähen draamateatrist linnateatrisse. Praegu tulen draamateatri taastusproovist küll. Teatrites on järgmise hooaja repertuaar sügiseks juba valmis, seega linnateatris alustan uute töödega ilmselt alles kevadel."

Jürgen Rooste 16