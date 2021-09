90aastaseks saanud loodusfilmitegija Rein Marani lustakad meenutused: ilves istus autos mu põlvedel ja pani käpad roolile

“Enam ei karga ega hüppa ja ei roni puu otsa nagu vanasti,” ütleb Eesti loodusfilmi grand old man Rein Maran, kes 13. septembril sai 90aastaseks. “Looduses liikudes oli tavaline, et kui tarvis kedagi jälgida, ronisin puu otsa. See oli kõige lihtsam asi, sest keegi ei osanud arvestada, et oled puu otsas. Aga nüüd pean muidugi arvestama oma piirangutega. Ei ole mõtet seda aega taga nutta. Kasutan oma päevi, et korda luua selles, mis elu jooksul kogunenud.”