Alar Karis: tahan enda kõrvale ikka väga tarku inimesi, mitte neid, kes on kusagilt üle jäänud

"Ma ei oska öelda, keda nüüd erakonnad otsivad. Kuid olen oma elus nii palju kandideerinud, et see tunnetus on mul olemas, et ega parimat ei leitagi. Parim kas ei tule kandideerima või teda ei leita üles. Ideaali ei ole," rääkis Alar Karis intervjuus.

"Ka mul on oma nimekiri neist - mitte väga pikk - kes, ma arvan, võiks olla president, teeks seda tööd väga hästi ja kindlasti võib-olla paremini kui mina. Olukord on alati selline, et valitakse nende hulgast, kelle hulgast valida on."

Maaleht meenutas, et kui valiti Arnold Rüütli ja Toomas Hendrik Ilvese vahel, siis mõlema toetajad olid kirglikud, veendunud ja entusiasmi täis. Praegu toimub aga umbes selline personaliosakonna töövestlus.

"Eks igal ajastul on omad taustsüsteemid. Arusaadavalt praegu suur osa tähelepanust on kohalike omavalitsuste valimistel. Kui ma ikkagi riigikogus ringi käin ja erakonna siseuksele on suurelt kirjutatud: valimisteni on ainult kaheksa nädalat – mitte, et valimisteni on jäänud üks nädal - , siis on ju selge, kus, kus kõik see tähelepanu on," osutas Karis.

"Kirglikkusega on ka niimoodi, et ongi selliseid inimesi ka minu tutvusringkonnas, kes on kas sada protsenti poolt või sada protsenti vastu ja vahepeal ei ole mitte midagi. Mina ei ole ka see inimene, kes on püüdnud kõigile meeldida. Ootused on alati olnud minu suhtes võib-olla natuke teistsugused: pehme poiss, aga pärast selgub, et hakkab ikkagi oma tööd tõsiselt võtma ja teeb need otsused ära, mis vaja."