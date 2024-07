AVATUD TALUD 2024 | Maaleht soovitab: seitse talu, mida nädalavahetusel külastada

Nööskri mõdu mekib mõnusalt

Nöösker on Eesti ja tegelikult kogu meie lähipiirkonna esimene modernne mõdukoda. Mõdu on aastatuhandete pikkuse ajalooga meest, veest ja pärmist kääritatud alkohoolne jook, millel on veini kangus ja põnevaid maitseid. Caroline Aruoja, mõdukoja perenaine ja üks omanikest, räägib, et mõdu kohta on väidetud, et tegu on maailma vanima kääritatud alkohoolse joogiga. „Seda on muidugi raske tõendada, kas nii ka on,“ räägib Aruoja, „aga iidne keelekaste on ta kindlasti.“