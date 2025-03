LUGEJA KÜSIB | Kas pärimisel jagatakse laiali ka üleelanud abikaasa pangaarve?

Vastab vandeadvokaat Ivo Mahhov

Perekonnaseaduse § 25 sätestab, et varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused lähevad abikaasade ühisomandisse. Ei ole oluline, kelle nimele abikaasadest vara on registreeritud. Seega poolele teie nimel olevast pangaarvest oli õigus teie lahkunud abikaasal. See abikaasa õigus läheb ka pärimisele, tulemusena on pangakonto summadest kummalgi lapsel õigus ühele kuuendikule ning teil endal koos abieluvaralise osaga neljale kuuendikule.

Lastel on õigus oma osa emalt nõuda vaatamata sellele, et pank lesele arve kasutamisel takistusi ei tee. Jagamise hetkel seda raha reaalselt ehk enam olemas ei olegi. Kui lesk vabatahtlikult osa ei eralda, siis ka pank seda ei tee ning lapsed peaksid pöörduma kohtusse. Osalt just seetõttu on üsna tavaline, et lapsed oma osa ei nõua.

Pärandvara jagamine ei tähenda, et iga pärija peaks saama just tema ühe kuuendiku eraldi igast varaesemest. Jagatakse kogu vara koos. Seetõttu, kui te ei saa või ei soovi, ei pea te lastele nende osa oma nimel olevast arvest rahas välja maksma. Võite nõuda, et lapsed saaksid oma osa kas mehe nimel olevast hoiusest või suurema osana kinnistust.