Silja Lättemäe: toidukonkursil on värskuse ja maitse kõrval üha olulisem keskkonna säästmine

CO2 jalajälg on varsti kui pitser igal toidupakendil peal, sest tarbija hakkab üha enam eelistama neid toiduaineid, mille tootmiseks on vähem keskkonda saastatud.

Toiduainetööstuse üheks tulevikutrendiks on ka arvestamine loomade-lindude heaoluga. Näiteks arvame, et loomakaitsjate võitlus puurikanade vabastamise nimel puudutab vaid kanakasvatajaid. Aga juba arutatakse Euroopa Liidu tasandil ka seda, et keeksidel-kookidel võiks olla peal munamärgistus, et kas tootes on kasutatud mahe-, õrre-, või vabapidamisel kana mune. Õige muna hakkab tulevikus mõjutama nii kondiitreid, jahutootjaid kui ka tarbija ostueelistusi.