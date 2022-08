Maalehe „Kogukonna hinge“ konkursi võitnu: „Kananaha võttis peale, kui kõne tuli!“

Parajasti askeldaski ta poes, kui nägi, et tundmatu number helistab. Otsis kiiresti asendaja ja võttis kõne vastu. Teises otsas oli Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja, kes teatas rõõmusõnumit. „Võttis kananaha ihule. Et kas tõesti? Päriselt või?“

Hädavajalik positiivne süst

Urb ütleb, et positiivsuse süst kulus talle praegu kohe väga-väga ära, sest kogukonna suureks nördimuseks selgus, et vargad viisid värskelt saadud korvpallilaudade küljest vajalikud jupid minema. Need tuleb uued hankida. „See kurvastab, aga mis teha, tuleb edasi toimetada.“

Kogukonna suureks nördimuseks selgus just, et vargad viisid värskelt saadud korvpallilaudade küljest vajalikud jupid minema.

„Poolehoidjatele suur tänu, see on eriline tunnustus ja annab jõudu edasi toimetada. Nii äge oli näha postitusi, kus mind aktiivsena ära märgiti ja paluti minu poolt hääletada. Näiteks üks volikogu liige, kes elab teisel pool küla; klassikaaslased, keda ma pole oi kui ammu näinud – nemadki olid minu poolt ja levitasid sõna. Paljud jagasid hääletamislinki ka privaatselt,“ teab ta.

Edasine plaan on Urbil paigas. Kõigepealt pidu – kogukonna hing saab auhinnaks simmani kogu külale. Pärast seda tuleb aga jälle hagu andma hakata. Unistus võrguplatsist peab tõelisuseks saama. Nimelt on Kõmsil rootslaste ehitatud mänguväljak, mille ühes otsas on betoonist pinksilaud. Teise otsa tahaks värske laureaat avalikku võrkpalliplatsi. „Ja kindlalt on veel mustmiljon asja, mis tuleb käima lükata ja kuhu poole liikuda.“